Типография

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2595
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Типография

Сообщение zevc » Сегодня, 19:23

Во что паковать заказ частному кондитеру? Не так давно начала готовить всякие бенто-торты, интересные пирожные, просто конфеты. Для каждого вида десерта купила упаковку на ОЗОН, но сейчас ищу альтернативу. Как-то оно не очень выглядит, хочется фирменного стиля.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Типография

Сообщение klonik » Сегодня, 20:04

Возьмите пакеты из бумаги с логотипом, логотип ваш, чтобы было видно кто готовил. При этом от специальной упаковки у вас отказаться не получиться – вы же не положите торт прямо в пакет? Тут, как вариант, тоже поработать с производителем упаковки. Чтобы не готовая с маркетплейса приезжала, а делали упаковку – как и пакет – с вашим логотипом. Других вариантов вообще не вижу, остальное не так удобно.
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