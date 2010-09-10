Зарядка Tesla

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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louis
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Зарядка Tesla

Сообщение louis » Вчера, 23:46

У кого Tesla, подскажите, где заказывали зарядку? Много видел вариантов, но хочу, чтобы была совместима и работала без сбоев. Делитесь опытом, пожалуйста.
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