Есть вопрос по поводу аренды машины

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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Есть вопрос по поводу аренды машины

Сообщение Fabos » Сегодня, 01:17

Ни у кого не было опыта аренды автомобиля в Калининграде? Был бы рад если бы поделились координатами, где брали машину. Мне наведаться надо туда по деловым вопросам и было бы удобнее всё-таки за рулём по городу мотаться.
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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: Есть вопрос по поводу аренды машины

Сообщение Magistral » Сегодня, 01:52

Было дело, что мы ездили в прошлом году туда отдыхать. Хотелось посмотреть европейскую архитектуру города и морские пейзажи Балтики. Даже с погодой повезло, что и на море покупались. И я в А-прокат брал машину в аренду.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Есть вопрос по поводу аренды машины

Сообщение Anatup » Сегодня, 02:01

Мне по работе частенько приходится мотаться по разным городам. И по своему опыту скажу, что выгоднее всегда брать автомобиль у людей, а не в прокатах. Пару сотен рублей точно экономится в таком случае. Есть маркетплейсы, где можно найти автомобиль в аренду именно от частников. К примеру, можете сами посмотреть в Калининграде стоимость аренды авто на сутки тут: https://getrentacar.com/ru/russia/kaliningrad. И сравнить с такими же машинами в прокате. Увидите разницу.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Есть вопрос по поводу аренды машины

Сообщение Upellesin » Сегодня, 02:19

Я так и делаю тоже. Но я нахожу какие-то местные паблики, каналы в соцсетях. И там смотрю в разделах типа барахолки, кто машины в аренду сдаёт. И всегда так нахожу частников в любом городе.
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