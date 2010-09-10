Сообщение Fabos » Сегодня, 01:17

Ни у кого не было опыта аренды автомобиля в Калининграде? Был бы рад если бы поделились координатами, где брали машину. Мне наведаться надо туда по деловым вопросам и было бы удобнее всё-таки за рулём по городу мотаться.