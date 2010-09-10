Есть вопрос по поводу аренды машины
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Есть вопрос по поводу аренды машины
Ни у кого не было опыта аренды автомобиля в Калининграде? Был бы рад если бы поделились координатами, где брали машину. Мне наведаться надо туда по деловым вопросам и было бы удобнее всё-таки за рулём по городу мотаться.
Re: Есть вопрос по поводу аренды машины
Было дело, что мы ездили в прошлом году туда отдыхать. Хотелось посмотреть европейскую архитектуру города и морские пейзажи Балтики. Даже с погодой повезло, что и на море покупались. И я в А-прокат брал машину в аренду.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Есть вопрос по поводу аренды машины
Мне по работе частенько приходится мотаться по разным городам. И по своему опыту скажу, что выгоднее всегда брать автомобиль у людей, а не в прокатах. Пару сотен рублей точно экономится в таком случае. Есть маркетплейсы, где можно найти автомобиль в аренду именно от частников. К примеру, можете сами посмотреть в Калининграде стоимость аренды авто на сутки тут: https://getrentacar.com/ru/russia/kaliningrad. И сравнить с такими же машинами в прокате. Увидите разницу.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Есть вопрос по поводу аренды машины
Я так и делаю тоже. Но я нахожу какие-то местные паблики, каналы в соцсетях. И там смотрю в разделах типа барахолки, кто машины в аренду сдаёт. И всегда так нахожу частников в любом городе.
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