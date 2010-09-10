Сообщение klonik » Сегодня, 12:34

Подскажите, как можно сделать брендбук с нуля? Очень хочется мне сделать его, но не знаю даже с какой стороны подступиться. Если вы делали брендбук и вообще какая-то вам информация насчет его известна, расскажите? А я вам за информацию буду очень признательна.