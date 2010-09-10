Брендбук
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Брендбук
Подскажите, как можно сделать брендбук с нуля? Очень хочется мне сделать его, но не знаю даже с какой стороны подступиться. Если вы делали брендбук и вообще какая-то вам информация насчет его известна, расскажите? А я вам за информацию буду очень признательна.
Re: Брендбук
Ну, вы вряд ли сможете самостоятельно сделать брендбук. Лучше обратиться в специальные компании, агентства, которые как раз и предлагают изготовление брендбука. Потому что в брендбук входит целый набор опций, в которых разбираются исключительно только маркетологи, стратеги, арт-директоры, копирайтеры и дизайнеры. Вряд ли вы сможете заменить всех этих специалистов, да и не особо разбираетесь во всех моментах. Я бы вам все-таки рекомендовала обратиться в специальную компанию, которая предлагает разработку брендбука. По крайней мере вы так получите квалифицированную услугу по всем правилам. Думаю, что сложностей найти достойную компанию не составит большого труда.
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