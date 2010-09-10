Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

У дочери в четырнадцать начал вылезать псориаз. Были у многих врачей, все говорили, что когда гормональный фон в норму придет, то все пройдет. По факту ребенку восемнадцать, стало хуже, появились новые бляшки. Стесняется, закрылась в себе. Как помочь ребенку?