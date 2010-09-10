Медицинский центр
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Медицинский центр
У дочери в четырнадцать начал вылезать псориаз. Были у многих врачей, все говорили, что когда гормональный фон в норму придет, то все пройдет. По факту ребенку восемнадцать, стало хуже, появились новые бляшки. Стесняется, закрылась в себе. Как помочь ребенку?
Re: Медицинский центр
А чем лечились ранее? Очень часто увеличение количества бляшек связано с отменой гормональных мазей, у мужа моего такое было. По итогу сейчас он у меня здесь лечится. Диета в первую очередь, плюс аппаратное лечение. За счет второго очень хорошо удается убрать сухость и зуд, сами очаги воспаления выглядят не такими яркими. Сейчас уже даже в шортах ходит, коленки его никого не пугают.
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