Клей
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Клей
Коллеги, есть у кого опыт работы на российском вакуумном прессе, что используется на производстве мебели? Нашли пару интересных предложений, ни на одно нет отзывов. Хочется понимать, как наше оборудование вообще по качеству, стоит ли связываться.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей