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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Клей

Сообщение klonik » Сегодня, 13:12

Коллеги, есть у кого опыт работы на российском вакуумном прессе, что используется на производстве мебели? Нашли пару интересных предложений, ни на одно нет отзывов. Хочется понимать, как наше оборудование вообще по качеству, стоит ли связываться.
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