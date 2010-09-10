Клей

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Клей

Сообщение klonik » Вчера, 13:12

Коллеги, есть у кого опыт работы на российском вакуумном прессе, что используется на производстве мебели? Нашли пару интересных предложений, ни на одно нет отзывов. Хочется понимать, как наше оборудование вообще по качеству, стоит ли связываться.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2599
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Клей

Сообщение zevc » Вчера, 20:23

Брали на сайте VacuTherm 230 – не знаю, подойдет ли вам модель по рабочим характеристикам, но мы только с ней и работаем. Что могу сказать? Все нравится, когда подойдет срок плановой замены остального оборудования, будем там же смотреть. Оборудование новое, с сертификатом, компания отдельно провела обучение наших сотрудников, проблем в работе вообще никаких нет.
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