Сообщение klonik » Вчера, 13:12

Коллеги, есть у кого опыт работы на российском вакуумном прессе, что используется на производстве мебели? Нашли пару интересных предложений, ни на одно нет отзывов. Хочется понимать, как наше оборудование вообще по качеству, стоит ли связываться.