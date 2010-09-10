Магазин одежды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Магазин одежды

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

Помогите найти футболки для шелкографии и ручной вышивки, нормального качества и нормального фасона. Нужны базовые белые, размеры разные. Уже третий день смотрю по предложениям, ничего не нравится. Либо рукава кривые, либо ткань тонкая.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Магазин одежды

Сообщение zevc » 20 минут назад

Продаем футболки с фотопечатью, футболки тут https://vsrap.shop/catalog/clothes/tshirts/ берем, очень нравятся. Цена средняя, при желании, конечно, можно найти дешевле, но смысла нет – у этого производителя просто изумительное качество, не стыдно рекомендовать. Рукава, кстати, реглан, это самый оптимальный вариант. Хотя бы потому, что после стирки эти рукава не выворачиваются, как бывает у других моделей.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей