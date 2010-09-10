Магазин одежды
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Магазин одежды
Помогите найти футболки для шелкографии и ручной вышивки, нормального качества и нормального фасона. Нужны базовые белые, размеры разные. Уже третий день смотрю по предложениям, ничего не нравится. Либо рукава кривые, либо ткань тонкая.
Re: Магазин одежды
Продаем футболки с фотопечатью, футболки тут https://vsrap.shop/catalog/clothes/tshirts/ берем, очень нравятся. Цена средняя, при желании, конечно, можно найти дешевле, но смысла нет – у этого производителя просто изумительное качество, не стыдно рекомендовать. Рукава, кстати, реглан, это самый оптимальный вариант. Хотя бы потому, что после стирки эти рукава не выворачиваются, как бывает у других моделей.
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