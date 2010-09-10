Геймерские сборки Counter Strike

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Геймерские сборки Counter Strike

Сообщение Buneyaz » 39 минут назад

Я часто смотрю соревнования по контре и восхищаюсь известными киберспортсменами, к примеру NAVI, за то, что они несмотря ни на что добились признания по всему миру. Я недавно нашел на AllCS https://all-cs.ru/ сборку Counter Strike 1.6 с HD-скинами, которыми пользуются ребята в играх, там даже специальные перчатки есть. Конечно, скиллы у меня далеко не как у профессионального игрока и до турниров мне ой как далеко, но я как-то по-другому себя чувствовал, более уверенно, пожалуй.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Геймерские сборки Counter Strike

Сообщение Buneyaz » 25 минут назад

Хотя это может быть из-за более оптимизированного конфига, все-таки настройки создавали сами NAVI. Какие геймерские сборки Counter Strike вам нравятся больше всего?
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