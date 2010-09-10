Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Добрый день! Девочки, скажите, а где можно пройти уроки испанского языка онлайн? Хотела сначала пройти обучение очно, но такой возможности у меня нет и поэтому я ищу школу, где можно пройти онлайн. Буду признательна, если вы мне подскажите хорошую онлайн-школу.