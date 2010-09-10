Изучение испанского языка
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Изучение испанского языка
Добрый день! Девочки, скажите, а где можно пройти уроки испанского языка онлайн? Хотела сначала пройти обучение очно, но такой возможности у меня нет и поэтому я ищу школу, где можно пройти онлайн. Буду признательна, если вы мне подскажите хорошую онлайн-школу.
Re: Изучение испанского языка
Здравствуйте, можно пройти уроки испанского онлайн в школе Espaniero. В школе работают квалифицированные преподаватели, поэтому за качество уроков можете вообще не переживать. Тем более сами понимаете какой формат обучения онлайн удобный. Тут есть возможность пройти обучение группой, вдвоем или индивидуально. А чтобы точно понять какой формат вам больше всего подходит, рекомендую пройти бесплатную вводную встречу. На вводной консультации вы узнаете о своих сильных и слабых местах и поймете, по какой программе вам заниматься. Но, школа испанского Espaniero является одной из самых лучших. Поэтому можете смело обращаться.
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