Изучение испанского языка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Изучение испанского языка

Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Добрый день! Девочки, скажите, а где можно пройти уроки испанского языка онлайн? Хотела сначала пройти обучение очно, но такой возможности у меня нет и поэтому я ищу школу, где можно пройти онлайн. Буду признательна, если вы мне подскажите хорошую онлайн-школу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2603
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Изучение испанского языка

Сообщение klonik » 58 минут назад

Здравствуйте, можно пройти уроки испанского онлайн в школе Espaniero. В школе работают квалифицированные преподаватели, поэтому за качество уроков можете вообще не переживать. Тем более сами понимаете какой формат обучения онлайн удобный. Тут есть возможность пройти обучение группой, вдвоем или индивидуально. А чтобы точно понять какой формат вам больше всего подходит, рекомендую пройти бесплатную вводную встречу. На вводной консультации вы узнаете о своих сильных и слабых местах и поймете, по какой программе вам заниматься. Но, школа испанского Espaniero является одной из самых лучших. Поэтому можете смело обращаться.
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