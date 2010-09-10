Купить аккаунт в Телеграме
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Купить аккаунт в Телеграме
Хочу купить аккаунт Телеграмм или ВК, где возможно приобрести? Может есть сайт или интернет-магазин, который реализует аккаунты? Буду рада если вы мне подскажите. Сама пыталась найти площадку, так и не смогла. Подскажите, если знаете?
Re: Купить аккаунт в Телеграме
Посмотрите тут https://scoutmaster.ru/bloger-zvinyvati ... timatymiv/ , я для своей работы покупала Телеграмм аккаунт на этой площадке. Площадка надежная как для продавца, так и для покупателей. Покупатели защищены тут от мошенничества, а продавцы перед тем как выставить на продажу аккаунт проверяются. Аккаунтов очень много, поэтому можно выбрать без всяких проблем. При чем можно выбрать не только дешевый, но и дорогой. В общем, площадка надежная и предлагает хорошие условия для сотрудничества. Я вам рекомендую обратиться для покупки аккаунта в этот сервис. Я сама покупала и знаю, что сервис надежный. В общем, я вам рекомендую обратиться в lzt.market.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя