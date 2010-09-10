Сообщение zevc » Сегодня, 13:18

Хочу купить аккаунт Телеграмм или ВК, где возможно приобрести? Может есть сайт или интернет-магазин, который реализует аккаунты? Буду рада если вы мне подскажите. Сама пыталась найти площадку, так и не смогла. Подскажите, если знаете?