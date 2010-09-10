Подскажите
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Подскажите
Дите у меня в роблокс начало играть, нравится, да и ладно – можно занять в дороге, например. Прикол в том, что там есть внутренняя валюта, за которую продают всякие прикольные штуки. Как ее купить? Из игры самой никуда не переходит, чтобы с карты денег закинуть.
Re: Подскажите
Своему закидываю денег через форум https://premierdevelopment.ru/forum-lol ... remya.html , там есть у них раздел с информацией. От вас нужно только имя игрока, оплачивать на выданные реквизиты. Если поискать, то там есть продавцы, которые платежи на карты принимают. По времени обычно все минут пятнадцать занимает, если не меньше. Только отзывы на продавцов смотрите, есть там те, кто забегают чисто заработать.
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