Сообщение zevc » Сегодня, 12:08

Дите у меня в роблокс начало играть, нравится, да и ладно – можно занять в дороге, например. Прикол в том, что там есть внутренняя валюта, за которую продают всякие прикольные штуки. Как ее купить? Из игры самой никуда не переходит, чтобы с карты денег закинуть.