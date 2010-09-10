Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:00

Добрый день! Мне нужна CRM-система на телефон. Сейчас очень много сервисов предлагают такую возможность. Подскажите, какую CRM-систему лучше всего выбрать на телефон? Может, кто-нибудь из вас ее использует? Буду рада, вашим советам и рекомендациям.
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