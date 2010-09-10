Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день! Мне нужна CRM-система на телефон. Сейчас очень много сервисов предлагают такую возможность. Подскажите, какую CRM-систему лучше всего выбрать на телефон? Может, кто-нибудь из вас ее использует? Буду рада, вашим советам и рекомендациям.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя