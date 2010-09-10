Сообщение klonik » Вчера, 12:00

Добрый день! Мне нужна CRM-система на телефон. Сейчас очень много сервисов предлагают такую возможность. Подскажите, какую CRM-систему лучше всего выбрать на телефон? Может, кто-нибудь из вас ее использует? Буду рада, вашим советам и рекомендациям.