Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Мне нужна CRM-система на телефон. Сейчас очень много сервисов предлагают такую возможность. Подскажите, какую CRM-систему лучше всего выбрать на телефон? Может, кто-нибудь из вас ее использует? Буду рада, вашим советам и рекомендациям.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я вам могу посоветовать мобильную CRM Аспро.Cloud. Мы сами работаем с этой системой и нам очень нравится, попробуйте тоже подключить эту систему. Самое главное, что Аспро.Cloud — российская система управления проектами и финансами. В таком случае вообще не стоит переживать по поводу санкций. В приложении можно общаться с командой, ставить задачи и контролировать их исполнение. Внутри каждого таска настраивается ответственный, исполнитель, есть комментарии и возможность прикрепить документы, все это доступно со смартфона. Если хотите подключить, то более подробную информацию об этой системе советую узнать вам тут https://aspro.ru/news/top-6-crm-dlya-telefona/ . Самое главное, что эта система поможет оставаться в рабочем процессе в любой момент, ведь смартфон всегда под рукой.
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