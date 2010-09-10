Импорт из Китая
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Импорт из Китая
Добрый день! Кто-нибудь из вас заказывает доставку товаров из Китая? Подскажите, реально ли удобно и выгодно получается? Просто у меня опыта такого не было, а я нашла очень хорошего поставщика. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите в этом вопросе.
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