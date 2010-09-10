Импорт из Китая

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Импорт из Китая

Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Добрый день! Кто-нибудь из вас заказывает доставку товаров из Китая? Подскажите, реально ли удобно и выгодно получается? Просто у меня опыта такого не было, а я нашла очень хорошего поставщика. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите в этом вопросе.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя