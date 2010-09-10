Импорт из Китая

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2607
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Импорт из Китая

Сообщение klonik » Вчера, 12:33

Добрый день! Кто-нибудь из вас заказывает доставку товаров из Китая? Подскажите, реально ли удобно и выгодно получается? Просто у меня опыта такого не было, а я нашла очень хорошего поставщика. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите в этом вопросе.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2606
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Импорт из Китая

Сообщение zevc » Вчера, 18:02

Здравствуйте, на самом деле доставка из Китая очень сейчас востребована. Пользуются такой услугой многие предприниматели. Потому что очень удобно и выгодно получается. Тем более если раньше доставка различных товаров было только жд-путями, то сейчас доставка налажена разными путями. Многие транспортные компании предлагают очень удобные условия для сотрудничества. Например, хранение товара возможно на складах транспортной компании, груз можно застраховать и многие компании предлагают свои услуги по гарантии. Если вы ни разу еще не пользовались услугами доставки из Китая, то обязательно нужно попробовать. Вы сразу оцените удобство и комфорт. Тем более сейчас транспортные компании предлагают услуги без посредников.
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