Импорт из Китая
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Импорт из Китая
Добрый день! Кто-нибудь из вас заказывает доставку товаров из Китая? Подскажите, реально ли удобно и выгодно получается? Просто у меня опыта такого не было, а я нашла очень хорошего поставщика. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите в этом вопросе.
Re: Импорт из Китая
Здравствуйте, на самом деле доставка из Китая очень сейчас востребована. Пользуются такой услугой многие предприниматели. Потому что очень удобно и выгодно получается. Тем более если раньше доставка различных товаров было только жд-путями, то сейчас доставка налажена разными путями. Многие транспортные компании предлагают очень удобные условия для сотрудничества. Например, хранение товара возможно на складах транспортной компании, груз можно застраховать и многие компании предлагают свои услуги по гарантии. Если вы ни разу еще не пользовались услугами доставки из Китая, то обязательно нужно попробовать. Вы сразу оцените удобство и комфорт. Тем более сейчас транспортные компании предлагают услуги без посредников.
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