Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:29

Подскажите, а где-нибудь сейчас можно узнать информацию по поводу предприятий Тульской области? Буду вам очень признательна, если вы подскажите, где можно посмотреть действующие и ликвидированные предприятия. Может, где-то есть такая информация все-таки?
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