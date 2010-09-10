Подскажите
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Подскажите
Подскажите, а где-нибудь сейчас можно узнать информацию по поводу предприятий Тульской области? Буду вам очень признательна, если вы подскажите, где можно посмотреть действующие и ликвидированные предприятия. Может, где-то есть такая информация все-таки?
Re: Подскажите
На самом деле в каждом регионе нашей страны, в каждой области есть предприятия. Их на самом деле очень много, насчитывается несколько десятков тысяч. Сейчас предприятия Тульской области, которые ведут свою деятельность можно посмотреть на сайте сервиса «Точка». «Точка» — это сервис проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на благонадёжность. Вся информация, которая содержится в отчёте, является результатом обработки данных из официальных открытых источников. Неполные или некорректные сведения являются единичными случаями и встречаются очень редко. Так что можете перейти на сайт и более подробно познакомиться со списком.
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