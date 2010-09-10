Сообщение zevc » Вчера, 12:29

Подскажите, а где-нибудь сейчас можно узнать информацию по поводу предприятий Тульской области? Буду вам очень признательна, если вы подскажите, где можно посмотреть действующие и ликвидированные предприятия. Может, где-то есть такая информация все-таки?