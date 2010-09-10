Доставка букетов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Доставка букетов
Добрый день, кто не так давно выходил замуж? Вы на заказ делали букет невесты или просто покупали в первом попавшимся магазине? Если честно, мне не принципиально, какой у меня будет букет невесты на свадьбе. Просто интересно мне как у вас было.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость