Доставка букетов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка букетов

Сообщение zevc » Сегодня, 12:34

Добрый день, кто не так давно выходил замуж? Вы на заказ делали букет невесты или просто покупали в первом попавшимся магазине? Если честно, мне не принципиально, какой у меня будет букет невесты на свадьбе. Просто интересно мне как у вас было.
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