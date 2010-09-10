Сообщение zevc » Вчера, 12:34

Добрый день, кто не так давно выходил замуж? Вы на заказ делали букет невесты или просто покупали в первом попавшимся магазине? Если честно, мне не принципиально, какой у меня будет букет невесты на свадьбе. Просто интересно мне как у вас было.