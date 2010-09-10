Доставка букетов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка букетов

Сообщение zevc » Вчера, 12:34

Добрый день, кто не так давно выходил замуж? Вы на заказ делали букет невесты или просто покупали в первом попавшимся магазине? Если честно, мне не принципиально, какой у меня будет букет невесты на свадьбе. Просто интересно мне как у вас было.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2611
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка букетов

Сообщение klonik » Вчера, 19:40

Здравствуйте, свадебный букет для невесты можно заранее заказать. Потому что можно выбрать букет по своему вкусу и по своему финансовому положению. Потому что бывает букеты бюджетные, так и очень дорогие. Я не вижу смысла покупать очень дорогой свадебный букет. Самое главное, чтобы он невесте нравился и прекрасно подходил к образу. Тем более сейчас купить вообще не проблема свадебный букет, потому что все цветочные магазины и центры предлагают приобрести такой букет. Можно выбрать по своему вкусу и даже можно заранее заказать, чтобы привез курьер в нужное время и в нужное место.
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