Оборудование

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Оборудование

Сообщение zevc » 28 минут назад

На производство нужна линия розлива укупорки и этикетирования. Подскажите, в какой компании можно приобрести такое оборудование. Найти я не смогла сама, а производителя или поставщика не знаю. Если вы знаете, где купить подскажите мне.
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