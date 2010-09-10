Оборудование
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Оборудование
На производство нужна линия розлива укупорки и этикетирования. Подскажите, в какой компании можно приобрести такое оборудование. Найти я не смогла сама, а производителя или поставщика не знаю. Если вы знаете, где купить подскажите мне.
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