Оборудование
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Оборудование
На производство нужна линия розлива укупорки и этикетирования. Подскажите, в какой компании можно приобрести такое оборудование. Найти я не смогла сама, а производителя или поставщика не знаю. Если вы знаете, где купить подскажите мне.
Re: Оборудование
Такое оборудование лучше всего покупать у производителя. Потому что так по крайней мере у вас будут гарантии и в случае чего можно будет предъявить претензии. Я, конечно, с таким оборудованием дело не имела. Но, знаю, что линия розлива укупорки и этикетирования купить можно у компании Ресурс Партнер. Эта компания имеет очень большой опыт и специализирующаяся на подборе для индивидуальных задач решения для автоматизации производственного процесса в сфере фасовочно-упаковочного оборудования. Думаю, что вы в этой компании сможете найти необходимую линию. Я вам советую обратиться в эту компанию, так как вы вряд ли где-то еще найдете линию розлива укупорки и этикетирования по разумной цене и хорошего качества.
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