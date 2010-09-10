Сообщение klonik » Сегодня, 10:38

Здравствуйте! Какие бокалы больше всего подходят под пиво? Мне нужно на подарок другу подарить бокалы. Я посмотрела, а оказывается их очень много бывает. При чем не только разной формы, но еще и разного объема. Если вы разбираетесь, подскажите мне, пожалуйста.