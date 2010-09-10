Бокал для пива
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Бокал для пива
Здравствуйте! Какие бокалы больше всего подходят под пиво? Мне нужно на подарок другу подарить бокалы. Я посмотрела, а оказывается их очень много бывает. При чем не только разной формы, но еще и разного объема. Если вы разбираетесь, подскажите мне, пожалуйста.
Re: Бокал для пива
Добрый день, мне нравится бокал для пива Тюлип 570 мл.. Он сам по себе небольшой, но при этом очень удобный. При чем мне кажется такого объема вполне хватает, чтобы употребить напиток. Можно даже сейчас на таких бокалах размещать различные рисунки, логотипы. Думаю, вашему другу будет приятно получить такой бокал с необычным рисунком. Буду рада, если я вам хоть немного помогла. А так в принципе очень хорошие такие бокалы, они недорогие, но очень удобные. Сейчас и правда очень много разных бокалов, при чем предназначенные для разных напитков. Думаю, что вы все равно сейчас без особого труда сможете выбрать для подарка оптимальный вариант. Рассмотрите Тюлип, по крайней мере он мне очень нравится.
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