Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Здравствуйте! Кто увлекается криптовалютой? Скажите, а на какой бирже самая лучшая цена на XRP? Может быть где-то есть возможность посмотреть график и анализ? Если вы разбираетесь в криптовалюте и прекрасно знакомы с XRP. Буду рада вашим советам и рекомендациям по теме.