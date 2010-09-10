Криптовалюта

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Криптовалюта

Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Здравствуйте! Кто увлекается криптовалютой? Скажите, а на какой бирже самая лучшая цена на XRP? Может быть где-то есть возможность посмотреть график и анализ? Если вы разбираетесь в криптовалюте и прекрасно знакомы с XRP. Буду рада вашим советам и рекомендациям по теме.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2615
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Криптовалюта

Сообщение zevc » Сегодня, 19:54

Добрый день! На Ripple цена криптовалюты XRP указана. Если вы не знаете, то Ripple это платформу, которая облегчает обмен активами между институциональными трейдерами и обширную платёжную сеть для международных денежных расчётов. Тем, кто увлекается криптовалютами такая платформа будет очень полезной, я даже вам рекомендую тоже ее посетить. Несмотря на то, что это платформа, которая помогает обменивать активы. Ее нельзя сравнивать с классическими платёжными системами для широкой аудитории, например, как Western Union. Все, потому что она находится в собственной обширной и сложной банковской системой в форме блокчейна.
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