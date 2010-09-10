Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Девочки, привет! Хочу обновить себе диван, а где приобрести не знаю. Конечно, хотелось бы купить от производителя. Потому что так выгоднее и надежнее получается. Но, сейчас много, где продается мебели. Мне интересно, где представлена мебель от производителя подскажите?