Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! Хочу обновить себе диван, а где приобрести не знаю. Конечно, хотелось бы купить от производителя. Потому что так выгоднее и надежнее получается. Но, сейчас много, где продается мебели. Мне интересно, где представлена мебель от производителя подскажите?
Re: Подскажите
Привет, есть интернет-магазин мебели «Мун». Может, ты даже о нем и слышала. Потому что вся мебель, которая представлена у них на сайте продается от производителя. Наценка минимальная, так не нужно платить посредникам. Выбор очень большой, представлены диваны, кресла. У них есть доставка и опытные менеджеры. Если вы обратитесь к ним, они вам помогут сделать выбор и подскажут какой лучше всего мебель выбрать. Я, правда не заказывала в этом магазине сама. Но, у меня очень много знакомых, которые приобретали в этом интернет-магазине мебель. Все очень хорошо отзываются о нем. Поэтому я и решила вам его посоветовать. Думаю, вы сможете у них что-нибудь выбрать для себя.
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