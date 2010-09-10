Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Девочки, привет! Хочу обновить себе диван, а где приобрести не знаю. Конечно, хотелось бы купить от производителя. Потому что так выгоднее и надежнее получается. Но, сейчас много, где продается мебели. Мне интересно, где представлена мебель от производителя подскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2615
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:58

Привет, есть интернет-магазин мебели «Мун». Может, ты даже о нем и слышала. Потому что вся мебель, которая представлена у них на сайте продается от производителя. Наценка минимальная, так не нужно платить посредникам. Выбор очень большой, представлены диваны, кресла. У них есть доставка и опытные менеджеры. Если вы обратитесь к ним, они вам помогут сделать выбор и подскажут какой лучше всего мебель выбрать. Я, правда не заказывала в этом магазине сама. Но, у меня очень много знакомых, которые приобретали в этом интернет-магазине мебель. Все очень хорошо отзываются о нем. Поэтому я и решила вам его посоветовать. Думаю, вы сможете у них что-нибудь выбрать для себя.
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