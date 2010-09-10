Выкуп авто
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Выкуп авто
Девочки, привет! Кто в Краснодаре может выкупить мой автомобиль на выгодных для меня условиях? Хочу купить себе новый автомобиль, а старый нужно продать. Заниматься продажей самостоятельно нет времени, поэтому хочу обратиться в компанию по выкупу. Если вы знаете такую компанию, подскажите?
Re: Выкуп авто
Привет, очень выгодные условия по выкупу автомобиля у них. Я сама обращалась в этот автосалон, поэтому и вам рекомендую тоже обратиться. У них брала новый автомобиль, свой сдавала. Мне понравилось, нет никаких скрытых комиссий. Да и вообще они за автомобиль предлагают очень даже неплохие условия. Советую вам обратиться в эту компанию, тем более вряд ли вы еще компанию в Краснодаре с выгодными условиями найдете. Обратитесь, вы сразу деньги получите в день обращения. Тем более специалисты работают квалифицированные и вы точно сможете получить консультацию. Кстати, даже можете посмотреть у них новый себе автомобиль и выбор довольно-таки неплохой у него.
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