Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Девочки, привет! Кто в Краснодаре может выкупить мой автомобиль на выгодных для меня условиях? Хочу купить себе новый автомобиль, а старый нужно продать. Заниматься продажей самостоятельно нет времени, поэтому хочу обратиться в компанию по выкупу. Если вы знаете такую компанию, подскажите?