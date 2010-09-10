Сообщение klonik » Сегодня, 15:20

Девочки, кто сталкивался с ремонтом ванной комнаты? Нужно просверлить плитку и установить новые полки, но боюсь повредить стены. Какой инструмент лучше использовать и где его взять, чтобы не покупать дорогую технику для разового использования?