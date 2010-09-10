Подскажите
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Подскажите
Девочки, кто сталкивался с ремонтом ванной комнаты? Нужно просверлить плитку и установить новые полки, но боюсь повредить стены. Какой инструмент лучше использовать и где его взять, чтобы не покупать дорогую технику для разового использования?
Re: Подскажите
Привет! Когда делала ремонт в ванной, тоже переживала из-за сверления плитки. Решение нашла на сайте https://tmrent.ru/ . Там подробно рассказали, какое оборудование подойдёт, и помогли подобрать нужный инструмент. Взяла в аренду профессиональный перфоратор с нужными насадками, и работа прошла без сучка и задоринки. Плитка осталась целой, полки держатся надёжно, а я сэкономила на покупке дорогостоящего инструмента, который пригодился бы всего один раз.
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