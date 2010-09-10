Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:20

Девочки, кто сталкивался с ремонтом ванной комнаты? Нужно просверлить плитку и установить новые полки, но боюсь повредить стены. Какой инструмент лучше использовать и где его взять, чтобы не покупать дорогую технику для разового использования?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2615
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Привет! Когда делала ремонт в ванной, тоже переживала из-за сверления плитки. Решение нашла на сайте https://tmrent.ru/ . Там подробно рассказали, какое оборудование подойдёт, и помогли подобрать нужный инструмент. Взяла в аренду профессиональный перфоратор с нужными насадками, и работа прошла без сучка и задоринки. Плитка осталась целой, полки держатся надёжно, а я сэкономила на покупке дорогостоящего инструмента, который пригодился бы всего один раз.
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