Протезирование зубов
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Протезирование зубов
Долго откладывал проблему с зубами. Нескольких у меня нет и я хочу сделать протезирование. Останавливает дороговизна, да и боюсь, чего уж скрывать. Может, в стране есть клиники, где возможно не дорого и без особой боли сделать протезирование зубов? Я бы всё бросил и поехал туда.
5006
Re: Протезирование зубов
Страх перед зубными врачами понятен. Сам такой. Как вспомню в детстве бормашину, так до сих пор всего передёргивает. Но давно уже есть новые методики и оборудование, с помощью которых удаётся избежать сильной боли при лечении зубов. Протезированием зубов занимается стоматологический центр Дентика в Воронеже. Эта клиника как раз использует всё передовое в этой области. Да и по ценам там вполне доступно.
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