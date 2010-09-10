Протезирование зубов

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Протезирование зубов

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:08

Долго откладывал проблему с зубами. Нескольких у меня нет и я хочу сделать протезирование. Останавливает дороговизна, да и боюсь, чего уж скрывать. Может, в стране есть клиники, где возможно не дорого и без особой боли сделать протезирование зубов? Я бы всё бросил и поехал туда.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Протезирование зубов

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:23

Страх перед зубными врачами понятен. Сам такой. Как вспомню в детстве бормашину, так до сих пор всего передёргивает. Но давно уже есть новые методики и оборудование, с помощью которых удаётся избежать сильной боли при лечении зубов. Протезированием зубов занимается стоматологический центр Дентика в Воронеже. Эта клиника как раз использует всё передовое в этой области. Да и по ценам там вполне доступно.
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