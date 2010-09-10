Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:08

Долго откладывал проблему с зубами. Нескольких у меня нет и я хочу сделать протезирование. Останавливает дороговизна, да и боюсь, чего уж скрывать. Может, в стране есть клиники, где возможно не дорого и без особой боли сделать протезирование зубов? Я бы всё бросил и поехал туда.

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