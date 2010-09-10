Сообщение zevc » 50 минут назад

Хочу оформить страховку на машину через Сравни.ру, но цены кусаются. Может, кто-нибудь знает, есть ли там какие-то скидки или промокоды? И вообще, можно ли доверять этому сервису? Заранее спасибо за ответы!