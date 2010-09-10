Промокоды
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Промокоды
Хочу оформить страховку на машину через Сравни.ру, но цены кусаются. Может, кто-нибудь знает, есть ли там какие-то скидки или промокоды? И вообще, можно ли доверять этому сервису? Заранее спасибо за ответы!
Re: Промокоды
Дорогая, не переживай! На https://kfaktiv.ru/kak-jekonomit-s-pomo ... ni-ru.html есть подробный гайд по экономии. Сама пользуюсь Сравни.ру уже второй год, сервис надёжный. Главное - подписаться на их телеграм-канал, там выкладывают свежие промики. И не забудь про сезонные акции - весной всегда можно неплохо сэкономить. У меня в прошлый раз получилось на 15% дешевле оформить!
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