Промокоды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Промокоды

Сообщение zevc » 50 минут назад

Хочу оформить страховку на машину через Сравни.ру, но цены кусаются. Может, кто-нибудь знает, есть ли там какие-то скидки или промокоды? И вообще, можно ли доверять этому сервису? Заранее спасибо за ответы!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2617
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Промокоды

Сообщение klonik » 48 минут назад

Дорогая, не переживай! На https://kfaktiv.ru/kak-jekonomit-s-pomo ... ni-ru.html есть подробный гайд по экономии. Сама пользуюсь Сравни.ру уже второй год, сервис надёжный. Главное - подписаться на их телеграм-канал, там выкладывают свежие промики. И не забудь про сезонные акции - весной всегда можно неплохо сэкономить. У меня в прошлый раз получилось на 15% дешевле оформить!
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