Покупка авто

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2622
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Сегодня, 11:55

Планирую купить автомобиль JAC, но переживаю насчет качества китайских машин и их обслуживания. Кто-нибудь уже имеет опыт владения? Интересует реальный отзыв об эксплуатации, расходах на ТО и как с запчастями обстоят дела?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2621
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Владею JAC JS6 уже полгода, купила в https://jac-gnservice.ru/ . Честно скажу - приятно удивлена! Сборка качественная, комплектация богатая, а цена приятно порадовала. По обслуживанию никаких проблем - запчасти всегда в наличии, сервис грамотный. Первое ТО обошлось дешевле, чем на моей предыдущей корейской машине. Менеджеры помогли с выбором и оформлением, всё рассказали, показали. Рекомендую!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей