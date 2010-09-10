Сообщение klonik » Сегодня, 11:55

Планирую купить автомобиль JAC, но переживаю насчет качества китайских машин и их обслуживания. Кто-нибудь уже имеет опыт владения? Интересует реальный отзыв об эксплуатации, расходах на ТО и как с запчастями обстоят дела?