Покупка авто
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Покупка авто
Планирую купить автомобиль JAC, но переживаю насчет качества китайских машин и их обслуживания. Кто-нибудь уже имеет опыт владения? Интересует реальный отзыв об эксплуатации, расходах на ТО и как с запчастями обстоят дела?
Re: Покупка авто
Владею JAC JS6 уже полгода, купила в https://jac-gnservice.ru/ . Честно скажу - приятно удивлена! Сборка качественная, комплектация богатая, а цена приятно порадовала. По обслуживанию никаких проблем - запчасти всегда в наличии, сервис грамотный. Первое ТО обошлось дешевле, чем на моей предыдущей корейской машине. Менеджеры помогли с выбором и оформлением, всё рассказали, показали. Рекомендую!
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