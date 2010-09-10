Сообщение Agneshka » Сегодня, 15:33

У меня муж хорошо готовит, у него есть пара фирменных блюд, но в основном готовлю дома только я) Мне нравится, когда муж утром на выходных варит кофе и делает тосты, иногда блинчики с джемом (таких оладушек как у него - у меня никогда не получалось))