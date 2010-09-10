Мужчина на кухне
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Мужчина на кухне
BerG писал(а):ФрекенСнорк
Ну тоды мы расставли точки над И ...
осталось расставить мужчин на кухне...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Мужчина на кухне
ФрекенСнорк
Не получится ...
Я как Кот, который гуляет сам по себе ...
осталось расставить мужчин на кухне...
Не получится ...
Я как Кот, который гуляет сам по себе ...
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Мужчина на кухне
BerG писал(а):ФрекенСноркосталось расставить мужчин на кухне...
Не получится ...
Я как Кот, который гуляет сам по себе ...
ага..."ты из дикого леса, дикая тварь? чего тебе надобно?"
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Мужчина на кухне
ФрекенСнорк
Ну ничего ...
Только вставную челюсть подлечить, и всё
ага..."ты из дикого леса, дикая тварь? чего тебе надобно?"
Ну ничего ...
Только вставную челюсть подлечить, и всё
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Мужчина на кухне
BerG писал(а):ФрекенСноркага..."ты из дикого леса, дикая тварь? чего тебе надобно?"
Ну ничего ...
Только вставную челюсть подлечить, и всё
стоматология в другом разделе форума...
вот так, с дурами будешь общаться, усё попутаешь!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Мужчина на кухне
ФрекенСнорк
Ну как Вы зловредны ...
Ну ни какого сочуйствия
Ну как Вы зловредны ...
Ну ни какого сочуйствия
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Мужчина на кухне
BerG писал(а):ФрекенСнорк
Ну как Вы зловредны ...
Ну ни какого сочуйствия
дык если Вы пять месяцев форумом интересовались, то должны были бы понять, кто есть ху...
некто бублик1987 меня так и назвал- Сара ФрекенСнорк- вредина.
потом, правда, шоколадку обещал для примирения, каковую сам и съел.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Мужчина на кухне
ФрекенСнорк
Та Я интересовался другими Топиками, а сейчас приспичило, и зашёл в этот.
дык если Вы пять месяцев форумом интересовались, то должны были бы понять, кто есть ху...
Та Я интересовался другими Топиками, а сейчас приспичило, и зашёл в этот.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Re: Мужчина на кухне
VovanZa писал(а):Тук-тук-тук. Это я постучался. А тут и нету никого. Поэтому я и вошел.
Если хорошо постучаться, то можно кого-нибудь найти.
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Мужчина на кухне
Угу. Плотника по ремонту дверей...
Re: Мужчина на кухне
Если по теме, то очень люблю мужчину на кухне, а особенно когда еду в постель приносит...
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Мужчина на кухне
Мужчина - на кухне - отлично! Только я пойду погуляю, и главное, чтобы кухня потом чистая была.
Re: Мужчина на кухне
я была бы не против если бы мой муж готовил, хоть изредка, но к сожалению такого нет
Re: Мужчина на кухне
Мой любит иногда что-нибудь сотворитить, но очень редко.
Re: Мужчина на кухне
В принципе приветствую -почистить картошку, лук, помыть посуду...)) Несколько лет назад освоил хлебопечку - теперь хлеб печет только он, причем научился регулировать количество муки, в зависимости от ее влажности. Блюда же, приготовленные им, можно считать условно-съдобными))) т.е. надо быть сильно голодным и добавить в них пряности, приправы, зелень...и т.п.
Re: Мужчина на кухне
жасмин, про условно-съедобные блюда насмешили.
Re: Мужчина на кухне
ну а что, я когда сама готовить училась - та же картина была) вроде есть можно, но никто не будет))
Re: Мужчина на кухне
Я приветствую мужчину на кухни считаю, если он любит готовить, то почему бы ему это не делать, хотя бы иногда)
Re: Мужчина на кухне
У меня муж хорошо готовит, у него есть пара фирменных блюд, но в основном готовлю дома только я) Мне нравится, когда муж утром на выходных варит кофе и делает тосты, иногда блинчики с джемом (таких оладушек как у него - у меня никогда не получалось))
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