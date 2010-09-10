Сообщение Изаура » Сегодня, 11:11

Не могу понять деление на мужское и женское. Что то у мужа вкусненькое получается, есть и у меня "шедевры" в кулинарии, и дети не отстают, как и повседневка, кто свободен, тот и приготовил. На праздники так это норма, у каждого есть что то свое, а есть и коллективное.