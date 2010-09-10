Мужчина на кухне

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Мужчина на кухне

Сообщение ФрекенСнорк » 10 авг 2011, 21:19

BerG писал(а):ФрекенСнорк
Ну тоды мы расставли точки над И :) ...

осталось расставить мужчин на кухне... :D :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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BerG
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 08:21

Re: Мужчина на кухне

Сообщение BerG » 10 авг 2011, 21:30

ФрекенСнорк
осталось расставить мужчин на кухне...

Не получится ...
Я как Кот, который гуляет сам по себе ...
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Мужчина на кухне

Сообщение ФрекенСнорк » 10 авг 2011, 21:43

BerG писал(а):ФрекенСнорк
осталось расставить мужчин на кухне...

Не получится ...
Я как Кот, который гуляет сам по себе ...

ага..."ты из дикого леса, дикая тварь? чего тебе надобно?" :D :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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BerG
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 08:21

Re: Мужчина на кухне

Сообщение BerG » 10 авг 2011, 21:52

ФрекенСнорк
ага..."ты из дикого леса, дикая тварь? чего тебе надобно?"

Ну ничего ... :)
Только вставную челюсть подлечить, и всё :)
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Мужчина на кухне

Сообщение ФрекенСнорк » 10 авг 2011, 21:54

BerG писал(а):ФрекенСнорк
ага..."ты из дикого леса, дикая тварь? чего тебе надобно?"

Ну ничего ... :)
Только вставную челюсть подлечить, и всё :)

стоматология в другом разделе форума...
вот так, с дурами будешь общаться, усё попутаешь!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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BerG
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 08:21

Re: Мужчина на кухне

Сообщение BerG » 10 авг 2011, 22:01

ФрекенСнорк
Ну как Вы зловредны ... :)
Ну ни какого сочуйствия :)
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Мужчина на кухне

Сообщение ФрекенСнорк » 10 авг 2011, 22:06

BerG писал(а):ФрекенСнорк
Ну как Вы зловредны ... :)
Ну ни какого сочуйствия :)

дык если Вы пять месяцев форумом интересовались, то должны были бы понять, кто есть ху...
некто бублик1987 меня так и назвал- Сара ФрекенСнорк- вредина.
потом, правда, шоколадку обещал для примирения, каковую сам и съел.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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BerG
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 08:21

Re: Мужчина на кухне

Сообщение BerG » 10 авг 2011, 22:46

ФрекенСнорк
дык если Вы пять месяцев форумом интересовались, то должны были бы понять, кто есть ху...

Та Я интересовался другими Топиками, а сейчас приспичило, и зашёл в этот.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Zara » 27 мар 2012, 21:27

VovanZa писал(а):Тук-тук-тук. Это я постучался. А тут и нету никого. Поэтому я и вошел.

Если хорошо постучаться, то можно кого-нибудь найти.
У меня есть малыш и я этому рада!
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8415
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Мужчина на кухне

Сообщение salabus » 27 мар 2012, 22:05

Угу. Плотника по ремонту дверей...
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Zara » 29 мар 2012, 23:53

Если по теме, то очень люблю мужчину на кухне, а особенно когда еду в постель приносит...
У меня есть малыш и я этому рада!
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Adel
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 01:54
Откуда: Москва

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Adel » 06 апр 2012, 00:51

Мужчина - на кухне - отлично! Только я пойду погуляю, и главное, чтобы кухня потом чистая была.
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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Iva » 16 апр 2012, 18:52

я была бы не против если бы мой муж готовил, хоть изредка, но к сожалению такого нет
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Adel
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 01:54
Откуда: Москва

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Adel » 18 апр 2012, 00:59

Мой любит иногда что-нибудь сотворитить, но очень редко.
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жасмин
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 17:07

Re: Мужчина на кухне

Сообщение жасмин » 21 апр 2012, 21:16

В принципе приветствую -почистить картошку, лук, помыть посуду...)) Несколько лет назад освоил хлебопечку - теперь хлеб печет только он, причем научился регулировать количество муки, в зависимости от ее влажности. Блюда же, приготовленные им, можно считать условно-съдобными))) т.е. надо быть сильно голодным и добавить в них пряности, приправы, зелень...и т.п.
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Adel
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 01:54
Откуда: Москва

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Adel » 25 апр 2012, 23:55

жасмин, про условно-съедобные блюда насмешили. :)
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Samael
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 20:47

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Samael » 01 май 2012, 14:52

ну а что, я когда сама готовить училась - та же картина была) вроде есть можно, но никто не будет))
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Mary_May » 11 май 2012, 17:43

Я приветствую мужчину на кухни считаю, если он любит готовить, то почему бы ему это не делать, хотя бы иногда)
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Изаура » Сегодня, 11:11

Не могу понять деление на мужское и женское. Что то у мужа вкусненькое получается, есть и у меня "шедевры" в кулинарии, и дети не отстают, как и повседневка, кто свободен, тот и приготовил. На праздники так это норма, у каждого есть что то свое, а есть и коллективное.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Мужчина на кухне

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:32

Ну тут все же отношение должно быть позитивным считаю муж на кухне - это прекрасно. Есть время на отдых от хлопот и наши женские радости. Выходные он занимается пропитанием мангальчик, барбекю шашлычек под салатик и ничего ненужно :-D По мясу он спец! Даже на 30 лет подарок такой купила ему купила чтобы был к душе. Теперь перед друзьями павлином ходит) Но в обще в каждой семье все по-разному как говорится «Готовить это как рисовать, кому-то прям дано, кому-то - лучше не надо, хоть ты обложи его рецептами».
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