Покупка авто
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Покупка авто
Третий месяц присматриваюсь к JETOUR X70 PLUS, но никак не решусь на покупку. С одной стороны, машина выглядит отлично и по характеристикам подходит, а с другой – собственных средств на покупку нет, если брать, то только в кредит лет на пять. Стоит ли?
Re: Покупка авто
А почему нет? У нас ипотека, первый взнос на авто тоже брали в кредит, тут https://jetour-gnservice.ru/ саму машину оформляли, очень довольны. Если сомневаетесь из-за машины, то зря, очень хорошая. И пять лет отъездит, и пятнадцать, сделана реально хорошо. Если переживаете именно из-за кредита, то это, опять же, зря. Нам в салоне несколько вариантов предложили, чтобы платеж был комфортным.
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