Сообщение klonik » Сегодня, 13:40

Третий месяц присматриваюсь к JETOUR X70 PLUS, но никак не решусь на покупку. С одной стороны, машина выглядит отлично и по характеристикам подходит, а с другой – собственных средств на покупку нет, если брать, то только в кредит лет на пять. Стоит ли?