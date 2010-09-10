Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2622
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Сегодня, 13:40

Третий месяц присматриваюсь к JETOUR X70 PLUS, но никак не решусь на покупку. С одной стороны, машина выглядит отлично и по характеристикам подходит, а с другой – собственных средств на покупку нет, если брать, то только в кредит лет на пять. Стоит ли?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2621
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто

Сообщение zevc » 55 минут назад

А почему нет? У нас ипотека, первый взнос на авто тоже брали в кредит, тут https://jetour-gnservice.ru/ саму машину оформляли, очень довольны. Если сомневаетесь из-за машины, то зря, очень хорошая. И пять лет отъездит, и пятнадцать, сделана реально хорошо. Если переживаете именно из-за кредита, то это, опять же, зря. Нам в салоне несколько вариантов предложили, чтобы платеж был комфортным.
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