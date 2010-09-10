Ноутбук
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ноутбук
Скажите, а в Москве можно купить ноутбук osio? Почитала в интернете, что такой ноутбук неплохой и при этом стоит не так дорого. Если вы знаете, где можно приобрести выгодно, такой ноутбук подскажите? Хочу купить и использовать для работы и для учебы сына думаю тоже пригодиться он.
Re: Ноутбук
Конечно, можно ноутбук osio купить в Москве. Посмотрите в интернет-магазине Mobi Сom Shop. Мне кажется, что это один из самых крупных магазинов компьютерной и цифровой техники. При чем тут есть разные ноутбуки и по разной стоимости. Думаю, что вы сможете все равно тут выбрать. Я сама недавно себе решила обновить ноутбук и тут приобрела. Мне тут очень нравится система скидок. Если расплачиваешься по карте, то техника обойдется чуть дороже. А если наличными, то наоборот очень выгодно покупать скидка довольно-таки большая. Я вам советую обратиться в этот магазин и посмотреть, думаю, вы без труда сможете подобрать из множества ноутбуков osio именно свой.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей