Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

Скажите, а в Москве можно купить ноутбук osio? Почитала в интернете, что такой ноутбук неплохой и при этом стоит не так дорого. Если вы знаете, где можно приобрести выгодно, такой ноутбук подскажите? Хочу купить и использовать для работы и для учебы сына думаю тоже пригодиться он.