Окна
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Окна
Всем привет! Хочу с вами посоветоваться насчет пластиковых окон. Хочу купить, но в какой компании их лучше заказать не знаю. Может, кто-то из вас недавно ставил окна и можете со мной поделиться контактами компании? А я вам за информацию буду очень признательна.
Re: Окна
Привет, купить пластиковые окна можно в компании РЕХАУ. Вы даже можете на официальном сайте компании посмотреть примерную стоимость окон. У нас многие тут заказывают у них. При чем не только в квартиры, а остекляют сразу целыми коттеджами. Потому что эта компания предлагает хорошего качества окна и стоимость у них не такая высокая как в других компаниях. Я советую вам заказать именно тут. А если по какой-то причине сомневаетесь, я вам советую обратиться к менеджеру компании. Он вам более подробно все расскажет об их окнах. Тем более у них есть сертификат, который подтверждает качество окон. Так что смело обращайтесь в эту компанию.
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