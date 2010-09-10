Сообщение klonik » Сегодня, 13:56

Всем привет! Хочу с вами посоветоваться насчет пластиковых окон. Хочу купить, но в какой компании их лучше заказать не знаю. Может, кто-то из вас недавно ставил окна и можете со мной поделиться контактами компании? А я вам за информацию буду очень признательна.