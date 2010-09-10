Сообщение klonik » Сегодня, 14:03

Девочки, мечтаю о камине на даче! Участок большой, место позволяет. Может, кто-то недавно строил? Интересует и опыт, и примерная стоимость, и главное - к кому обращаться. Хочется без переплат, но чтобы всё было сделано профессионально.