Камин

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2622
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Камин

Сообщение klonik » Сегодня, 14:03

Девочки, мечтаю о камине на даче! Участок большой, место позволяет. Может, кто-то недавно строил? Интересует и опыт, и примерная стоимость, и главное - к кому обращаться. Хочется без переплат, но чтобы всё было сделано профессионально.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2621
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Камин

Сообщение zevc » 20 минут назад

Знаю хорошего мастера, нашла на https://pechnik78.ru/ . Недавно построил нам шикарный камин с зоной барбекю. Я сначала переживала, но результат превзошёл ожидания! Кладка идеальная, тяга отличная, дым не идёт в помещение. Порадовало, что мастер сам предложил оптимальное решение по размещению и подсказал, как сэкономить на материалах. При этом качество на высоте! И гарантию даёт на свою работу.
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