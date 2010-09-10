Камин
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Камин
Девочки, мечтаю о камине на даче! Участок большой, место позволяет. Может, кто-то недавно строил? Интересует и опыт, и примерная стоимость, и главное - к кому обращаться. Хочется без переплат, но чтобы всё было сделано профессионально.
Re: Камин
Знаю хорошего мастера, нашла на https://pechnik78.ru/ . Недавно построил нам шикарный камин с зоной барбекю. Я сначала переживала, но результат превзошёл ожидания! Кладка идеальная, тяга отличная, дым не идёт в помещение. Порадовало, что мастер сам предложил оптимальное решение по размещению и подсказал, как сэкономить на материалах. При этом качество на высоте! И гарантию даёт на свою работу.
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